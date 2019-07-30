البورصات العربية تغلق على تباين في منتصف تعاملات الأسبوع

البورصات العربية تغلق على تباين في منتصف تعاملات الأسبوع

أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الثلاثاء، على الرغم من صعود أسعار النفط وتجاوز خام برنت حاجز 64 دولاراً للبرميل.

وبحلول الساعة (13:47 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.53 بالمئة أو 34 سنتا إلى 64.05 دولارا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.35 بالمئة أو ما يعادل 20 سنتا لتصل عند 57.07 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 1.08 بالمئة إلى 2911 نقطة، مع ارتفاع أسهم “سوق دبي المالي” بنسبة 5.09 بالمئة و”إعمار للتطوير” بنسبة 3.66 بالمئة.

فيما هبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.59 بالمئة إلى 5331 نقطة، مع انخفاض أسهم “اتصالات” بنسبة 1.35 بالمئة و”الدار العقارية” بنسبة 1.29 بالمئة و”أدنوك للتوزيع” بنسبة 0.74 بالمئة.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.66 بالمئة إلى 1546 نقطة، مع ارتفاع أسهم “البحرين والكويت” بنسبة 4.74 بالمئة و”جي أف اتش” بنسبة 1.57 بالمئة.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر بالعالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.14 بالمئة إلى 8740 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.11 بالمئة إلى 3755 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الأسماك العمانية” بنسبة 8.6 بالمئة و”الأنوار القابضة” بنسبة 3.3 بالمئة و”مسقط للتمويل” بنسبة 1.64 بالمئة.

وأغلقت بورصة الأردن على مكاسب هامشية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1879 نقطة، مع صعود أسهم “البوتاس العربية” بنسبة 2.09 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 0.72 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.48 بالمئة إلى 6734 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس بنحو 0.52 بالمئة إلى 4890 نقطة، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 0.49 بالمئة إلى 6113 نقطة.

وأغلقت بورصة مصر على تراجع مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.43 بالمئة إلى 13364 نقطة بضغط عمليات بيعية للمؤسسات المحلية والافراد العرب.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 1.08 بالمئة إلى 2911 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.66 بالمئة إلى 1546 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.14 بالمئة إلى 8740 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 3755 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1879 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.59 بالمئة إلى 5331 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.48 بالمئة إلى 6734 نقطة.

مصر: بنسبة 0.43 بالمئة إلى 13364 نقطة.

الأناضول