ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الاثنين مع رئيس المجلس التسييري لبلدية العجيلات عبد الله عبد المجيد احتياجات بلدية العجيلات بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلايمي للحكومة المؤقتة سير العمل في البلدية وأوضاعها الإنسانية والخدمية وكافة الاحتياجات التي تتطلبها البلدية.

وأبدى الثني موافقته على توفير كافة احتياجات البلدية التي تلزم لتخفيف العبأ عن كاهل المواطن،مانحاً الإذن بالتعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في مختلف القطاعات.

هذا وحضر الإجتماع كل من عضو المجلس التسييري لبلدية العجيلات ناصر صالح غيث ورئيس المجلس الاجتماعي بالبلدية علي مصباح الشريفي ومنسق قبائل المنطقة الغربية فرج علي.

