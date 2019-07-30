ليبيا – وصف عضو مجلس النواب علي السعيدي زيارة وفد المجلس إلى واشنطن واجتماعه بأعضاء الكونغرس وبمسؤولين في البيت الأبيض وفي الخارجية الأمريكية بـ”الناجحة”.

السعيدي أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” أمس الاثنين إلى أن زيارة وفد البرلمان قدمت للإدارة الأمريكية صورة واضحة عما يدور على الأراضي الليبية وطبيعة المعركة التي يقودها الجيش الوطني ضد الميليشيات الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية وجحافل المرتزقة الأجانب المرتبطة بالنظامين القطري والتركي والتي تتحرك في إطار مشروع إخواني معاد لتطلعات الشعب في الحرية والديمقراطية وفي التوصل إلى الحل السياسي.

وأوضح السعيدي أن الإدارة الأمريكية على علم بحقيقة المشهد الليبي وهي تدرك جيداً أن الجيش الليبي يقاوم الإرهاب والتطرف وعصابات المرتزقة والمهربين ودواعش المال العام.

عضو مجلس النواب لفت إلى أن العالم كله وليس الأمريكان فقط يعلم بحقيقة الدور القطري التركي التخريبي الذي لا يزال يستهدف ليبيا ومؤسساتها وبخاصة جيشها الوطني خدمة لمشروع الإخوان وحلفائهم.