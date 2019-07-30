ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنقطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقية إن هناك محددات واضحة للجميع تتحكم في الموقف الدولي تجاه ماوصفه بـ”الهجوم”على العاصمة طرابلس وللجهود الرامية لإصدار أي قرار من مجلس الأمن، معتبراً ان القائد العام للجيش لم يقدم على هذا الفعل دون رضى أو دعم من هذه الدول على حد زعمه.

الفقية اشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن محاولة دخوله العاصمة لم يكن قرار عبثي، مدعياً ان ما وصفه بـ” غرور حفتر” سبب في تسرعه وصوّر له سهولة الوصول للعاصمة بدون وقوع أي ضحايا بحسب قوله.

ويرى أن ردود الفعل على ما يحدث بالعصمة بداية من موقف البعثة الأممية كانت سلبية علاوة على أن إحاطة غسان سلامة أمس أمام مجلس الأمن كانت مخيبة للآمال مما جعل البعثة طرف تبرر أفعال “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر).

وتابع مضيفاً :” أفعال شنيعة سواء في الأيام القريبة أو الماضية من أبرزها ضرب مركز المهاجرين الذي لا يوجد له أي مبرر وكذلك مطار معيتيقة، سلامة يتكلم عن هدنة والطائرات تقصف وهو يبرر عمل حفتر ويساوي دون الحديث عن حكومة الوفاق المعترف بها وأن حفتر مجرم وغازي بل يطلق بعض الألفاظ كالجيش الوطني والمشير على الرغم أنه لا توجد له أي رتبة أو منصب حقيقي”.

كما أكد على أن موقف المبعوث الأممي تغير منذ مايقارب الـ3 أشهر قبل بدء التحرك نحو طرابلس وما أسماه “تصريح الثروات” يعد تبرير لحفتر الذي يريد الاستيلاء على السلطة حسب زعمه، مبيناً أنه حينما “فشل” في اقتحام طرابلس أصبح يدغدغ بعواطف بعض الليبيين .

وقال :” الرواتب وحتى المليشيات التابعه لحفتر تأخذ من مصرف ليبيا المركزي كرواتب أساسية ولو اراد سلامة أن يكون واضح حفتر هو من دعم بالأموال الفاسدة وطبع ما يزيد عن 12 مليار دخلت للخزينة الليبية دون رصيد وصرف من مصارف المنطقة الشرقية ما يزيد عن 30 مليار آثاراها واضحة على ابنائه وعلى مقراته في الرجمة والأسلحة التي جاء بها”.

وذكر أن عمل سلامة في البيعثة الأممية لدى ليبيا سجل في تاريخه إنحياز غير مقبول وتمرد على الإتفاق السياسي وومخالفة قرارات مجلس الأمن، متسائلاً لو أن حكومة الوفاق قامت بالهجوم على بنغازي لتحريرها من حفتر هل هذا من حقها؟ وهل سيبقى موقف سلامة صامت؟.

الفقيه إتهم المشير حفتر بأنه ضرب الجميع قبل المؤتمر الجامع وأنه بدون أن يعلم أنقذ الليبيين من المشروع الذي يريد إدخال حفتر للعاصمة بطريقة ما، مؤكداً أن الأزمة الليبية بدأت بالتدخل السافر لبعض الدول الساعية لتغيير المشهد الليبي حيث كان وضوحها بشكل كبير في “الانقلاب” الذي أعلنه “حفتر” وتجميده للإعلان الدستوري على حد زعمه.

وبيّن أن حل المشكلة يكمن برفع الدعم عن “حفتر” وليس تبرير فشله وإنقاذه من الوضع الحالي كما يفعل سلامة، مدعياً ان القائد العام للقوات المسلحة يريد إعادة الليبيين للديكتاتورية والحذاء العسكري على حد قوله.

وأضاف:”متفائل أن أخوتنا في الشرق سيكونون أسرع انتفاضة عندما تنكسر شوكته بهذا العمل الأحمق الذي أتى به إلى غرب ليبيا فلا يمكن المراهنة على رجل عاش 50 سنة من عمره بالانقلابات، المجتمع الدولي ليس طرف واحد نحن نعول على الدول التي بها أنظمة ديمقراطية ورأي عام ومعارضة حتى الدول الداعمة كفرنسا تتضمن مجموعة معارضة يمكن الاستفادة منها و تهيأ الوضع في ليبيا لكن التفاؤل الحقيقي هو عند الليبيين”.