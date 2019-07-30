الإمارات العربية – يبدو ان حالة المذيعة فجر السعيد الصحية تقلق الفنانة الاماراتية أحلام بشكل كبير، حيث اوقفت كل نشاطاتها على تطبيق انستغرام وحولته ليصبح منصة للدعاء لها بالشفاء، الامر الذي اثار الريبة وتركالكثير من التساؤلات حول خطورة وضعها.

ورغم ان النجمة الاماراتية انهت الجدل الحاصل وشرحت تفاصيل ما حصل مع صديقتها وتأكيدها انها باتت بصحة مستقرة، الا انها تستمر في نشر صورها والدعاء لها بالشفاء، الامر الذي دفع البعض لسؤالها عن حقيقة تحسن حالتها الصحية وسبب قلقها الكبير.

وكذلك لم تنجح أحلام في اخفاء قلقها وتوترها في الوقت الحالي، حيث قامت بحظر الفنانة اصالة نصري بسبب تعليقات بعض محبيها على تويتر، ما يؤكد قلقها وعدم قدرتها على استيعاب ما يحصل مع فجر في المستشفى، لا سيما وان زيارتها ممنوعة.

وكالات