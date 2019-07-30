اليابان – خفض بنك اليابان المركزي توقعات نمو اقتصاده خلال 2019، إلى 0.7 بالمئة نزولا من 0.8 بالمئة في توقعات سابقة أصدرها في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال البنك المركزي في بيان، الثلاثاء، إن توقعات التضخم كذلك ستبقى منخفضة دون 2 بالمئة حتى العام 2021، “وستبلغ في 2019 نحو 0.8 بالمئة مقارنة مع 0.9 بالمئة في توقعات سابقة.

خلال وقت سابق الشهر الجاري، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد اليابان إلى 0.9 بالمئة في 2019 مقابل 1 بالمائة في توقعات سابقة.

وتأثر اقتصاد اليابان سلبا بالتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة، عبر تراجع صادرات المواد الخام للمصانع الصينية.

الأناضول