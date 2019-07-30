وبحسب صحيفة “ميرور”، فإن “الدون” أقر بأنه يحن إلى الريال بشكل أكبر مقارنة بالحنين إلى نادي مانشستر يونايتد الذي لعب فيه بين 2003 و2009.

وحين سئل رونالدو عن الأمر، أجاب أنه من الطبيعي أن يحن أكثر إلى مدريد، لأنه لعب تسع سنوات كاملة في الفريق الإسباني، وعائلته كبرت في مدريد.

وأضاف أنه زار مدنا كثيرة في العالم، لكن يرى أن مدريد واحدة من أجمل مدن العالم، وأعرب عن أمله في أن يعود إليها يوما ما.

وفي لحظة مؤثرة، عانق رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، النجم البرتغالي، خلال الحفل، رغم أن عدة تقارير رياضية تحدثت عن خلافات عميقة وحادة بين الرجلين.

وتحظى جائزة “ماركا” بقيمة كبيرة في المجال الرياضي، ومنحت في وقت سابق لنجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي والعداء الجامايكي يوسن بولت.

وغادر رونالدو ريال مدريد، في الصيف الماضي، وانضم إلى يوفنتوس الإيطالي الذي فاز معه بالدوري الإيطالي وكأس السوبر.