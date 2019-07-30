ألمانيا – مع حلول فصل الصيف، نسارع إلى إغداق مائدتنا بالعديد من المأكولات التي تجعلنا نشعر بالبرودة في هذا الفصل الحار، بينما يعمد البعض إلى المحافظة على أنواع محددة من الأطعمة التي يتناولها في مختلف أوقات السنة متناسين أن بعضها قد يتسبب بالعديد من التأثيرات السلبية في فصل الصيف على صحة الجسم، فعلى الرغم من أن العديد من الأمراض تغزو أجسامنا في الشتاء مثل الإنفلونزا وغيرها، إلّا أننا قد نتعرض في فصل الصيف أيضاً لبعض الأمراض بسبب سوء تناول الطعام.

فما هي المأكولات والمشروبات التي عليك تجنّبها في الصيف لتحافظي على صحتك؟

ما هي الممارسات الخاطئة التي تقومين بها في فصل الصيف؟

الجميع يشعر بضرورة مجاراة درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، خاصة في الآونة الأخيرة حيث ترتفع الحرارة الى حد كبير في بعض الدول لتسجل أرقاماً خيالية قد تصل إلى 50 درجة مئوية، ولذلك نرى بعض الناس يمارسون عادات معينة في فصل الصيف لتفادي درجات الحرارة المرتفعة، لكن معظمها يعرِّض الجسم لمشاكل صحية. مثلاً، قد يختار البعض الاستحمام بماء بارد قبل الخلود إلى النوم، متجاهلين أن مثل هذا الأمر قد يؤثر سلباً في صحة القلب وقوة تدفّق الدم في الشرايين. ومن الممارسات الخاطئة أيضاً، ارتداء اللون الأسود في فصل الصيف، فهذا اللون يحفظ الحرارة لمدة طويلة، مما يؤدي الى صعوبة في التنفس. وبالطبع يبقى الأساس أسلوب اختيار الطعام الذي يتسبب في أحيان كثيرة بمشاكل في المعدة أو عسر الهضم، حتى أن بعض الأطعمة تؤدي الى الإصابة بنزلات برد تكون أخطر في الصيف منها في الشتاء. فبعض الأطعمة تساعد الجسم على التصدّي للحرارة المرتفعة، وبعضها الآخر له تأثير سلبي في حرارة الجسم بشكل ملحوظ ومباشر.

ما أبرز الأطعمة التي يجب تجنّبها في فصل الصيف؟

ثمة مأكولات ومشروبات متنوعة يُنصح بتجنّبها في فصل الصيف أو التخفيف منها قدر المستطاع، فعلى الرغم من أنها تتسبب ببعض المشاكل الصحية للجسم، إلّا أنه لا يمكن الاستغناء عنها كلياً، بل الأفضل الموازنة في تناولها واختيار الكميات الصحيحة والمناسبة، مع مراعاة العمر وصحة الجسم، ومن أبرز هذه المأكولات:

التوابل والأطعمة الحارّة

إن تناول الأطعمة الحارّة أو المبالغة في إضافة التوابل الى وجبات الطعام في الصيف يتسبب بزيادة حرارة الجسم بشكل مطوّل، وذلك نتيجة زيادة معدل الأيض في الجسم، وبالطبع هذا الارتفاع في الحرارة قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس. وتجدر الإشارة إلى أن البهارات والتوابل الحارّة مثل حب الهيل، القرفة، القرنفل والفلفل الأحمر والأسود، قد تؤدي كثرتها إلى إصابة الجسم بالجفاف، فيشعر المرء بالوهن والتعب، فالتوابل على اختلافها تعمل على سحب كميات كبيرة من الماء من الجسم، ما يؤدي إلى نقص في مخزونه.

الأطعمة المقلية

تعد الأطعمة المقلية كالبطاطا أو اللحوم المصنّعة مثل البرغر وغيرها، من المأكولات المفضلة لدى كثير من الناس في فصل الصيف لكونها سهلة وسريعة التحضير ولا تتطلب وقتاً أو جهداً، لكن تناول الأطعمة المقلية في فصل الصيف يؤدي الى الشعور بحرقة دائمة في المعدة واضطرابات في الجهاز الهضمي، فيعاني الجسم من الخمول والكسل. كما أن الإكثار من تناول المقليات يتسبب مع الوقت بانسداد في الشرايين، وبالتالي يؤدي إلى مشاكل في القلب وعمله.

اللحوم المشوية

على الرغم من أن الجميع يحبّ حفلات الشواء في فصل الصيف، يُفضل عدم الإكثار من تناول اللحوم المشوية في هذا الفصل، فقد تبيّن أنها تساهم في ارتفاع حرارة الجسم، وتستنفد السوائل الموجودة فيه، وبالتالي تؤدي الى الشعور الدائم بالعطش. وتجدر الإشارة إلى أن طهي اللحوم المشوية على درجة حرارة عالية، بالإضافة الى ارتفاع الحرارة في الصيف، ينشّط المواد المسرطنة في اللحوم المشوية، وبالتالي قد يرفع من خطر الإصابة بمرض السرطان.

الأطعمة المالحة

من المعروف أن تناول الأطعمة المالحة في مختلف أوقات السنة يزيد من حاجة الجسم إلى الماء، وجميعنا نشعر بهذا الأمر، فحين نتناول أي نوع من الطعام نسبة الملوحة فيه مرتفعة، نشعر بالحاجة الملحّة الى شرب كميات كبيرة من الماء، ومن هنا ضرورة تجنب تناول الطعام المالح في فصل الصيف، أو التخفيف منه ما أمكن، فالإكثار من تناول الأطعمة المالحة يسبب خللاً في توازن السوائل في الجسم، ويؤدي للإصابة بالجفاف واحتباس الماء في الجسم، وهذا بدوره يقود إلى الكثير من المشاكل الصحية.

الشاي والقهوة

معظم الناس يبدأون نهارهم بارتشاف فنجان من القهوة، أو يفضّلون شرب الشاي في فترة ما بعد الظهيرة، لكن يجب الانتباه إلى أن المشروبات الغنية بالكافيين ترفع من حرارة الجسم بشكل ملحوظ، ويمكن أن تؤدي الى جفاف في الجسم في حال الإكثار منها، لذا من الأفضل التخفيف من تناول كل ما يحتوي على الكافيين واستبداله بالعصائر الطبيعية التي لا تحتوي على أي سكر مصنّع أو مضاف.

الحلويات

من الطبيعي أن تكثُر المناسبات والحفلات في فصل الصيف، ويزداد معها الإقبال على تناول الحلويات المختلفة، لكن يجب الانتباه دائماً إلى أن الحلويات تتسبب بجفاف في الجسم، وتؤدي الى الشعور بالعطش. وعلى الرغم من أن الحلويات تمنح الجسم الطاقة فور تناولها، لكن سرعان ما تنخفض هذه الطاقة مرة أخرى ليزداد الشعور بالخمول والكسل والتعب. والآيس كريم من الحلويات التي يجب تناولها باعتدال في فصل الصيف، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر، وتزيد الشعور بالعطش وحاجة الجسم إلى الماء، كما قد تتسبب بزيادة في الوزن، لذا يُنصح بالتخفيف منها ما أمكن.

منتجات الحليب

جميعنا نفضل تناول مخفوق الحليب في فصل الصيف لقدرته على منحنا البرودة والانتعاش في درجات الحرارة المرتفعة، لكن يجب الانتباه إلى ضرورة تناول هذا المخفوق بشكل معتدل، فعندما تكون درجة الحرارة مرتفعة، ترتفع بشكل طبيعي درجة حرارة الجسم أيضاً، وبالتالي تناول مشتقات الحليب مثل اللبن الرائب ومخفوق الحليب يمكن أن يعرّضها لعملية تخمّر غير طبيعية في المعدة نتيجة ارتفاع حرارة الجسم، وبالتالي تتسبب بعسر في الهضم قد يستمر أياماً عدة.

وكالات