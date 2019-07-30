بروكسل – افادت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو (19 دولة) تراجعت 0.6 نقطة على أساس شهري، إلى 102.7 في يوليو/ تموز الجاري.

وأضافت المفوضية، في بيان صادر اليوم، أن انخفاض مؤشر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو يرجع إلى انخفاض الثقة في قطاعات الصناعة والخدمات وتجارة التجزئة والبناء.

وأشار البيان إلى تحسن الثقة قليلا بين المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري.

وأوضح أن مؤشر الثقة ارتفع في هولندا 1.7 نقطة وإيطاليا 1.4 نقطة وإسبانيا 0.6 نقطة، بينما انخفض بشكل ملحوظ في ألمانيا 2.4 نقطة ولم يتغير في فرنسا 0.0 نقطة.

ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.

وقال البيان إن مؤشر المعنويات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي ( 28 دولة) انخفض بنسبة 0.3 نقطة على أساس شهري إلى 102 نقطة في الشهر الجاري.

وأبقت المفوضية حديثا على تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي (28 دولة) دون تغيير عند 1.4 بالمئة في 2019 و 1.6 بالمئة في 2020.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.

الأناضول