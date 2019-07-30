الولايات المتحدة – صعدت عقود النفط الآجلة في تعاملات الثلاثاء، مدعومة من توقعات محللين إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، خلال وقت لاحق الأربعاء.

ويبدأ، الثلاثاء، اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2008.

وبحلول الساعة (10:16 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول/ بنسبة 1.12 بالمئة أو 71 سنتا إلى 64.33 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 1.02 بالمئة أو 58 سنتا إلى 57.45 دولارا للبرميل.

ويرى متعاملون أن خفض سعر الفائدة سيخفض من مؤشر الدولار أمام سلة العملات الأجنبية، وبالتالي زيادة في الإنتاج والطلب على الخام.

الأناضول