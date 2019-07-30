مصر – بعد إعلان الفنانة مي كساب حملها في طفلها الثالث والمخرج أحمد البدري يواجه تحدياً أثناء تصوير مشاهدها في فيلم “استدعاء ولي عمرو” بسبب حملها، خاصة أن علامات الحمل أصبحت ظاهرة بشكل كبير عليها وزاد وزنها، مما وضع مخرج العمل أحمد البدري في تحدٍ خاص للتعامل مع تصوير مشاهدها المتبقية لها، خاصة أنها تجسد خلال أحداث العمل دور فتاة غير متزوجة.

واضطر مخرج العمل لتكثيف ساعات تصوير المشاهد الخاصة بمي، من أجل الانتهاء سريعاً من تصويرها، بسبب وضوح حملها، كما لجأ إلى تصويرها من زاوية محددة حتى لا يظهر وزنها الزائد.

وكانت كساب انتهت من تصوير 75 في المئة من مشاهدها بالفيلم في شهر آذار (مارس) الماضي، ووقتها لم تظهر عليها علامات الحمل لأنها كانت في الشهور الأولى، قبل توقفه بسبب انشغال أبطاله بتصوير أعمالهم الدرامية لشهر رمضان الماضي، حتى عادت لاستئناف التصوير خلال الأيام الماضية وكانت بوزن زائد بسبب الحمل.

والمشاهد الأخيرة التي صورتها كساب كانت عبارة عن أنها تحصل على مبلغ مالي من أبطال العمل مقابل خدمة ما تقدمها لهم، ولكن لا تنفذها وتماطل معهم وتطالبهم بمنحها وقتاً حتى تسدد المبلغ.

وفيلم “استدعاء ولي عمرو” بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي.

يشار إلى أن الفنانة المصرية أعلنت عن حملها في طفلها الثالث بعد إطلاق ألبومها “أنا لسة هنا” شهر حزيران (يونيو) الماضي، موضحة أنها في الشهر الخامس، وأنها كانت حريصة على عدم الإعلان عن حملها كما فعلت مع حملها الثاني، ولكن حفل إطلاق الألبوم كشف عن وزنها الزائد ووضحت علامات الحمل عليها.

وسائل اعلام مصرية