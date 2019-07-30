الولايات المتحدة – أقر لاعب التنس البريطاني أندي موراي، أنه يقترب من معاودة اللعب في مباريات الفردي على أن يكون السيناريو الأفضل المشاركة في دورة سينسيناتي الأمريكية التي تنطلق بعد أسبوعين.

وقال موراي (32 عاما) على هامش دورة واشنطن التي يخوض منافساتها في الزوجي إلى جانب شقيقه جايمي الذي أحرز معه لقب كأس ديفيس 2015 “سألعب مباريات الفردي عندما أشعر بأني سأكون جاهزا. سأتدرب للفردي وسأتابع اللعب في الزوجي، وسأرى ماذا سيحصل كل أسبوع. سأسير على هذا الطريق حتى أشعر بأني جاهز”.

وتابع الفائز بثلاثة ألقاب كبرى في دورات “الغراند سلام” “السيناريو الأفضل سيكون سينسيناتي. في حال لم أشارك، إذا سيتوجب علي الانتظار لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة. لا أرغب في أن ألعب مباراتي الأولى في الفردي مع تحديد الفائز من خمس مجموعات”.

ولم يخض اللاعب الاسكتلندي سوى مباريات الزوجي منذ تعافيه من عملية جراحية في الورك في يناير الماضي، ففاز بعد عودته إلى الملاعب في يونيو الماضي بلقب الزوجي في دورة كوينز إلى جانب الإسباني فيليسيانو لوبيز. ولم يكن النجاح حليف موراي في دورة إيستبورن، لكنه بلغ الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في منافسات الزوجي المختلط إلى جانب الأمريكية سيرينا وليامز.

المصدر: أ ف ب