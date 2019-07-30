فرنسا – أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط السنغالي إدريسا غاي، من صفوف إيفرتون الإنجليزي.

ونشر سان جيرمان، عبر حسابه في موقع “تويتر”، صورة للاعبه الجديد وعلق عليها قائلا: “سان جيرمان سعيد بالإعلان عن ضم إدريسا غاي”.

وتابع: “وقع لاعب خط الوسط عقدا احترافيا مدته 4 سنوات حتى 30 يونيو 2023”.

ولم يكشف الفريق الباريسي عن قيمة الصفقة، ولكن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 32 مليون يورو.

وشارك غاي البالغ 29 عاما، في 33 مباراة مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وصنع خلالها هدفين.

المصدر: sports.ru