الإمارات العربية – اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن تقرير “نيويورك تايمز” الذي يوثق علاقة قطر بالتطرف ولجوءها إلى الإرهاب ضد للإمارات، يؤكد صواب إجراءاتنا ضد الدوحة.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق تقريرا اتهمت فيه السفير القطري لدى الصومال، وضابط مخابرات قطري، قالت إنه يتخفى في دور رجل أعمال، بالتورط في التفجيرات التي ضربت ميناء بوصاصو الصومالي في 18 مايو الماضي.

وقال قرقاش في هذا الصدد إنه لا يمكن نفي صحة ما نشرته الصحيفة “ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق”، في إشارة إلى تعليق قطر، الذي نفت فيه صحة هذا التقرير وقالت “لطالما كانت السياسة الخارجية لدولة قطر تهدف إلى إحلال الاستقرار والازدهار للدول، فدولة قطر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكل من تسول له نفسه القيام بشيء غير ذلك، فهو لا يمثل حكومة دولة قطر.

المصدر: RT