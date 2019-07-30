ليبيا – أكد وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لورديان أن بلاده عاقدة العزم على احترام حظر التسليح المتعلق بليبيا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970، مضيفاً أن بلاده متشبثة بسيادة الدولة الليبية.

خارجية الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن لورديان أشار في رسالة وجهها إلى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة إلى أن صواريخ جافلين التي عثر عليه في مدينة غريان تعود ملكيتها للجيش الفرنسي بعد أن اشتراها الأخير من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت الوزارة إلى أن الوزير الفرنسي شدد على أن بلاده لم تقم نهائياً وبأي صفة من الصفات ببيع أو منح أو تحويل هذه الأسلحة إلى أي قوة محلية في ليبيا.