تونس – قدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته إلى تونس، امس الاثنين، العزاء بوفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي.

وأعرب الملك عبد الله الثاني، خلال تقديمه العزاء لرئيس الجمهورية التونسية المؤقت، محمد الناصر، وعقيلة وأسرة الرئيس الراحل في قصر قرطاج، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل الرئيس الباجي قايد السبسي.

وصرح الملك بأنه “وبوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، فقدنا قائدا حكيما، كرس حياته من أجل تونس الشقيقة وخدمة شعبها العزيز، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية”.

وأشاد العاهل الأردني بالإسهامات الكبيرة للرئيس السبسي في مسيرة بناء تونس وتطوير مؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار والديمقراطية فيها.

كما أكد خلال لقائه مع الرئيس التونسي محمد الناصر، وقوف الأردن إلى جانب تونس، والحرص على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين.

ورافق ملك الأردن في زيارته إلى تونس وزير الخارجية، ومستشاره للاتصال والتنسيق.

وزار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا العبد الله، الجمهورية التونسية في شهر فبراير 2019.

وقال بيان للرئاسة التونسية حينها، إن “ملك الأردن يقوم بزيارة إلى تونس رفقة عقيلته جلالة الملكة رانيا العبد الله، بدعوة من الرئيس الباجي قايد السبسي”.

وأضاف البيان، أن الزيارة التي تتزامن مع الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والأردن، وتندرج في إطار “الرغبة المشتركة للبلدين لتوطيد أواصر الأخوة العريقة، وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بينهما، وسبل بذل المزيد لإثرائها وتنويعها خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين”.

كما زار الرئيس التونسي الراحل في العام 2015، المملكة الهاشمية، بدعوة من العاهل الأردني عبد الله الثاني.

المصدر: بترا