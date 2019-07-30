وصول أكثر من مليون حاج إلى السعودية

وصول أكثر من مليون حاج إلى السعودية

السعودية – أعلنت السعودية عن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة حتى يوم الأحد الماضي.

وقالت المديرية العامة للجوازات بالسعودية أمس الاثنين، إن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ 1.084 مليون حاج، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأوردت “واس” أن الخدمات المقدمة، تتمثل في “وجود أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، وأكثر من 3 آلاف آلية للتعامل مع كافة مهددات السلامة العامة”.

وأعلنت السعودية أن أجهزتها وقطاعاتها المعنية بشؤون الحج أكملت استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن، خلال موسم حج هذا العام.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، بحسب إحصائية رسمية نهائية.

المصدر: واس