ليبيا – طالبت رئاسة أرلاكان الوفغاق في بياناً لها اليوم الثلاثاء من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بتقديم قائمة بالمتطرفين الذين يقاتلون ضمن صفوف قواتها وتدافع عن ما وصفتها بـ” الشرعية الليبية والدولية وعن العاصمة وسكانها” بناءً على إحاطته بأن هناك متطرفين يقاتلون في صفوف الأطراف الليبية المتنازعة.

أركان الوفاق أشارت في بيانها والذي أطلعت المرصد على نسخة منه إلى أنها تابعت جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي انعقدت بمقره أمس الأول والتي قدم فيها المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة احاطة عن الأوضاع في ليبيا.

ولفت البيان إلى أن أركان الوفاق هي القيادة المباشرة لقوات ما وصفه بـ “الجيش الليبي الذي يعمل تحت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته القائد الأعلى” (مسلحي الوفاق).

وزعم البيان اتخاذ أركان الوفاق كافة الاجراءات لمنع التحاق أي إرهابي أو متطرف بتصنيف دولي لعناصرها ، قائلةً :”ولا نعلم ما هو الشيء الذي اعتمد عليه المبعوث الخاص في تصريحه ضمن إحاطته بشكل يتهم فيه جميع الأطراف بما فيهم الجيش الليبي إلا إذا كان معتمد على ما يرد على لسان مسؤولين القوات المعتدية على الحكومة الشرعية والعاصمة الذين وصل بهم الأمر إلى اتهام السيد رئيس المجلس الرئاسي الرئيس الليبي بالإرهاب والتطرف”.

أركان الوفاق حملت المبعوث الخاص المسؤولية الكاملة على ما ورد في إحاطته ،محذرةً في حال عدم تقديم قوائم المتطرفين والإرهابيين حسب تصنيف من الأمم المتحدة فإنها ستعتبر ما ورد في احاطته محاولة لتشويه الجيش التابع للرئاسي وحكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي ، متوعدة بملاحقة المبعوث الاممي قانونياً على ذلك .

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