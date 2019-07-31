إيران – أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده ستواصل خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني، ما لم يقم الأوروبيون بحمايتها من العقوبات الأمريكية.

وأضاف ظريف أن الإجراءات التي اتخذتها أوروبا حتى الآن لا تتناسب مع تعهداتها، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل آلية “إنستيكس” المالية حتى اليوم ولا يجب انتظار موافقة أمريكا لتفعيلها.

وأكد ظريف ضرورة البدء بالعمل بموجب الآلية المالية بالكامل، على ألا تكون أداة لتنفيذ إملاءات واشنطن، مشددا على ضرورة أن تضمن الآلية المالية الأوروبية بيع النفط.

وأكد وزير الخارجية الإيرانية، أنه “في حال نفذت أوروبا التزاماتها بشأن بيع طهران لنفطها والحصول على العائدات، يمكننا تجاوز بقية تعهداتها في هذه المرحلة”.

واعتبر ظريف أن “التوتر في المنطقة ناجم عن الإرهاب الأمريكي الاقتصادي، وعجز أوروبا عن تنفيذ التزاماتها”، مضيفا أن “الحد من التوتر، يكون عبر التزام الجميع بتعهداتهم في الاتفاق النووي”.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المهلة الحالية ستكون الفرصة الأخيرة أمام أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إنه “في حال عدم تأمين مصالح طهران في الاتفاق النووي، فإن طهران ستفعّل الخطوة الثالثة في سبتمبر المقبل، وفي حال لم نر خطوات عملية من أوروبا، فلن تكون هناك مهلة جديدة”.

المصدر: RT