ليبيا – وصف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا أمس الثلاثاء قرار مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي بالشروع في صرف منحة أرباب الأسر وإنخفاض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بـ”اللعب في الوقت الضائع”.

الآغا قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”أمس الثلاثاء أن:”تخفيض الرسم على بيع النقد الأجنبي الى 163٪ ليصبح الدولار ب3.67 دينار ليبي، المنحة والتخفيض في يوم واحد،انه مايسمى باللعب في الوقت الضائع”.

ووجه رئيس لجنة أزمة السيولة التحية للقوات المسلحة،مشيراً أن النصر قريب وسينهي هذه المهزلة.

وحول قرار مصرف ليبيا المركزي بصرف الـ500دولار لأرباب الأسر،تساءل الآغا:”اذن مش تنسيق ،،،،،،،أين الشفافية أين باقي المنحة؟”