صادق مجلس النواب العراقي، على دخول اتفاقية تعاون أمني للبلاد مع الأردن، حيز التنفيذ، حسب ما أفاد عضو بالبرلمان الأربعاء، إلى الأناضول.

وقال عضو البرلمان فرات التميمي، إن “البرلمان صادق أمس (الثلاثاء) في جلسته الرسمية على دخول اتفاقية التعاون الأمني بين العراق والأردن حيز التنفيذ، لما لها من أهمية كبرى لحماية البلدين”.

وكانت بغداد وعمان قد وقعتا اتفاقية التعاون الأمني المشترك في أغسطس/آب الماضي، بهدف “تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيدين الأمني والعسكري، من خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية الحدود، إضافة إلى تطوير القدرات الاستخبارية والتدريبية بهدف مكافحة الأرهاب”، وفق ما أعلنته حكومة بغداد سابقا.

وأوضح التميمي أن تصويت الثلاثاء، تم بالإجماع دون وجود معارضة من قبل الأعضاء الحاضرين في الجلسة.

ومؤخرا، زاد نشاط تنظيم “داعش” الإرهابي بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، بعد ورود أنباء عن فرار مئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.

كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال “داعش” يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

الأناضول