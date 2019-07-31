ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأربعاء مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الفرعية “سوق الخميس مسيحل – السايح – اسبيعة” علي المجدوب سير العمل بعدد من بلديات محيط طرابلس بالمنطقة الغربية.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أوضاع بلدية “سوق الخميس، مسيحل، السايح، اسبيعة، إضافة إلى العواتة” من كافة النواحي الخدمية والإنسانية وسير العمل بها.

كما تناول الاجتماع آليات حلحلة كافة المختنقات التي تعاني منها تلك الدائرة وعلى رأسها حل مشكلة مكب القمامة بمنطقة سيدي السايح وكيفية حل مشكلة المياه بمنطقة العواتة.

وأصدر الثني تعليماته بحصر كافة متطلبات هذه البلديات تمهيداً لاستصدار القرارات اللازمة للبدأ في مختلف المشاريع الخدمية التي من شأنها تذليل الصعاب أمام المواطن.