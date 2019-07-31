ليبيا- أفاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء عبدالسلام الحاسي أن الهيئة قدمت تقريرها لسنة 2018 إلى رئيس مجلس النواب لمساءلة الحكومة المؤقتة والجهات الواردة في التقرير.

الحاسي أوضح في لقاء خاص مع قناة “218NEWS” أمس الثلاثاء أن المخالفات الواردة في التقرير كثيرة تبدأ من التسيب الإداري وتصل إلى صرف أموال بغير وجه حق.

وحول أبرز المحالفات الواردة في التقرير ، كشف الحاسي أنها تتعلق بمشروعات عامة في أعمال التعاقد أو عدم اتباع القانون في أوامر الصرف في أي وزارة أو مصلحة أو الازدواجية في منح المرتبات.

وبشأن المبالغ المالية التي تم تسييلها في 2018 ، قال الحاسي إنه تم صرف مبلغ 10 مليارات و700 منها 6 مليارات للباب الأول المتعلق بالمرتبات وما يقارب من مليارين للباب الثاني وتم صرف مبلغ يتراوح ما بين المليار ومليارين على الباب الثالث المتعلق بالمشاريع.