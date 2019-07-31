ليبيا – أذنت الحكومة المؤقتة لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ 4 ملايين دينار لمستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي لغرض فتح اعتماد مستندي بقيمة مليون دولار أميركي عن طريق مصرف الجمهورية لصالح مركز الحسين للسرطان في الأردن لعلاج الأطفال المرضى.

الحكومة المؤقتة أوضحت في قرارها رقم”537″ للعام الحالي والذي تلقت المرصد نسخة منه أن المبلغ المذكور سيتم خصمه من الاعتمادات المالية المحددة لعلاج مرضى الأورام بالميزانية العامة لعام 2019 مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.

وطالبت الحكومة المؤقتة الجهات المعنية العمل بالقرار وتنفيذه من تاريخ صدوره.