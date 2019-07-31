ليبيا – أفتى المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي باستمرار تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم مع إتفاق ” جمهور العلماء” على مشروعية ووجوب ” قتال الدفع ” في هذه الأشهر .

وقال الساعدي في ظهور له عبر برنامج “ الإسلام والحياة ” المذاع على قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول من مجلس النوتب أن دفع الصائل والمعتدي لا يختلف فيه شهر من الأشهر الحرم أم لا وأن الإثم يبوء به المُعتدي.

وفيما يتعلق بأضاحي العيد مع صعوبة الحفاظ على لحومها لانقطاع الكهرباء أكثر من 15 ساعة يوميًا ببعض المناطق أفتى الساعدي بجواز توزيع لحومها على الفقراء أما في حالة وجدت في ذلك مشقة فيترك الشخص الأضحية ولا ضير عليه.

وأشار الساعدي إلى أن البلد تعاني حالياً انفلاتاً أمنياً وغيره من أنواع المعاناة بسبب نقص الإيمان كما تطرق في حديثه خلال ذات الحلقة لمصطلح الدولة المدنية الذي راج مؤخراً قائلاً بأنه مصطلح جديد .

وإعتبر الساعدي أن مثل هذه المصطلحات يجب أن توزن بميزان الشارع وأن اختيار المجتمع من يحكمه هو أصل في الشرع والعرف أما من يريد حكم الناس بالحديد والنار بدون اختيارهم فهو يسير في طريق غير شرعي.

وختم الساعدي حديثه في هذا الإطار مؤكداً على أن من حق أي مواطن العيش في دولة مدنية لاسيما أن هذا المصطلح يعني بالضرورة أن المتحدث به لا يريد حكمًا عسكريًا وذلك على حد زعمه .

المرصد – متابعات