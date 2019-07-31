ليبيا – استقبل رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج أمس الثلاثاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيبي قاليماردي.

اللقاء شهد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لحكومة الوفاق استعراضاً لعدد من الملفات الهامة حيث تطرق إلى آخر التطورات العسكرية والأمنية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد السراج على ثوابت الموقف القائم على استمرار مسلحيه في ما وصفه بـ” الدفاع عن العاصمة طرابلس”.

من جانبه جدد السفير الإيطالي بحسب مكتب السراج الاعلامي دعم بلاده لحكومة الوفاق وموقفها الرافض لما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة غلى طرابلس) وما نتج عنه من تهديد لحياة المدنيين.



وبحث الاجتماع آفاق التعاون بين البلدين وملف الهجرة غير الشرعية وتداعيات القصف الجوي لمن وصفهم بـ “القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) الذي استهف مركز لإيواء المهاجرين وأدى إلى مقتل العشرات حسب زعمهم.

كما ناقش الجانبان سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري مع الأخذ بالإعتبار في الاعتبار أبعادها الإنسانية والأمنية والاقتصادية بمساهمة فعالة من المجتمع الدولي.