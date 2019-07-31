ليبيا – بحث رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء مع وفداً من شركة إيني الايطالية للنفط والغاز مشاريع الشركة في ليبيا وتطوير التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق برنامج للتنسيق بين شركة إيني والشركة العامة للكهرباء لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات.

هذا وضم وفد شركة إيني كل من :”المدير التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، نائب المدير التنفيذي اليساندرو بوليتي ،المديرالاقليمي لشمال أفريقيا أنطونيو بانزا،المدير الإقليمي للأمن والسلامة الفيو رابيساردا ومدير عام الشركة فرع ليبيا عبد المنعم العريفي”.

ومن الجانب الليبي حضر الاجتماع كل من :”رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة،المدير التنفيذي للشركة علي ساسي، مستشاري الرئيس لشؤون الطاقة محمد ماشينة ومحمد الفلاح”.