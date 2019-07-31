ليبيا – قام رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء باستدعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.

حكومة الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن السراج إستدعى المبعوث الأممي لتسليمه مذكرة تتضمن احتجاجاً على ماورد مما وصفوها بـ” المغالطات” بإحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا يوم الاثنين الماضي.

يشار إلى أن مبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قد قدم مساء الاثنين إحاطة جديدة لمجلس الأمن في جلسة عادية عقدها المجلس لمناقشة التطورات في ليبيا .

وتحدث سلامة في إحاطته عن ضرورة وقف الإقتتال والإنتهاكات التي قال بأنها صاحبته من جميع الأطراف ، داعياً مجلس الأمن للعمل بجدية على وقف توقف تدفق الأسلحة للبلاد .

كما تحدث سلامة عن الوضع الأمني وحادثة إختفاء النائبة سهام سرقيوة التي قال بأنها أختطفت على يد جماعة مجهولة إضافة لممارسة الجماعات المسلحة في طرابلس للخطف على نطاق واسع بهدف التربح من الفدية وممارسة الإبتزاز .