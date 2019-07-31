ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر الهدنة المقترحة من المبعوث الأممي غسان سلامة بـ”الخبيثة”، مشدداً على أنها مرفوضة من جانب حكومة الوفاق.

الشاطر أعتبر في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء أن الهدنة التي طرحها سلامة تأتي لمزيد من محاولات غسان سلامة لشراء وقت وإعطاء مزيد من الفرص لمن وصفه بـ”المعتدي على طرابلس” (القوات المسلحة الليبية) من تنفيذ مخططه ومشروعه.

وقال إن :”هذه الهدنة المطلوبة لا معنى لها لأننا لو نقدس العيد ينبغي أن نحترم الأشهر الحرام وهو لم يتوانى حتى عن قصف المستشفيات المتنقلة ومطار معيتيقة المدني” حسب زعمه ، مشيراً إلى أنه لن يكون لها أي استجابة لا من حكومة الوفاق الوطني أو من وصفهم بـ” قادة المحاور الذين يدافعون عن العاصمة”.

ووصف الشاطر مقترح سلامة بأنها بـ”بادرة سوء نية”، مبيناً أن حُسن النية من البعثة الأممية يفترض أنها من اليوم الأول أن تدين ما وصفه بـ” الإعتداء على العاصمة وعلى الحكومة المعترف بها دوليا” حسب قوله.

عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 قال في ختام بيانه :”هذه محاولة خبيثة وتم شن هجوم لاذع، في كل الفضائيات الليبية، على السيد غسان سلامة وأدائه المنحاز لخليفة حفتر” حسب زعمه.