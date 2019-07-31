ليبيا – أكد الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أمس الثلاثاء أن الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية في ليبيا.

المسماري أوضح في تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز عربية” أن المكالمات الهاتفية التي رصدها الجيش بين عناصر في تنظيم القاعدة الإرهابي وقطر وتركيا ثبت للعالم تورط البلدين في زعزعة الاستقرار داخل ليبيا.

وأضاف :”المكالمات الهاتفية التي رصدها الجيش لليبي تثبت للعالم ما قلناه في السنوات الماضية أن أنصار الشريعة وكتائب أبو سليم وبقايا تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي ما هي إلا أقنعة لتدخل أجنبي في ليبيا تمثله قطر وتركيا ودول أخرى ، وواضح جدا على ما يبدوا أن ضربات قوتنا المسلحة للقاعدة الجوية في مصراتة وتدمير قاعدة الطائرات التركية المسيرة أزعجتهم كثيرا وأثرت فيهم تأثيرا سلببا”.

وأشار الناطق باسم الجيش إلى هناك محاولة لهذه الجماعات الإرهابية برد الاعتبار بالتخطيط لضربة مضادة بمعونة مباشرة من أمير قطر تميم آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حد قوله.

وبحسب تحليل المكالمات، قال المسماري: “ستكون هناك منظومات دفاع جوي تركية أعتقد أوعن طريق الجيش التركي سيتم استرادها بالأموال القطرية”.