النفط العمانية توقع اتفاقية تنقيب مع “إيني” و”بي بي” عُمان

النفط العمانية توقع اتفاقية تنقيب مع “إيني” و”بي بي” عُمان

عُمان – أعلنت وزارة النفط العمانية، توقيع اتفاقية مع كل من شركة “إيني” الإيطالية و”بي بي” عُمان، للحصول على حق التنقيب عن الغاز في منطقة الامتياز رقم 77 والبالغ مساحتها 2734 كيلومترا مربعا.

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، أن الاتفاقية تنص على الالتزام بتنفيذ المسوحات الزلزالية، وإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية.

كما نصت الاتفاقية المشتركة، على قيام الشركاء بحفر عدد من الآبار الاستكشافية، للنظر في إمكانية كشف احتياطات تجارية من الغاز.

وتعتبر سلطنة عمان مصدرا صغيرا للنفط بمتوسط إنتاج يومي مليون برميل، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.

الأناضول