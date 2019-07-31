ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعد امغيب على قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشأن صرف مخصصات أرباب الأسر بقيمة 500 دولار للفرد.

امغيب إعتبر في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي” فيسبوك” أنه بقراره يثبت بما لا يدع مجالاً للشك إن كل الأزمات التي عانى منها المواطن طيلة السنوات الماضية من شح السيولة وارتفاع سعر الدولار وغلاء الأسعار وما إلى ذلك كلها أزمات مصطنعة كان هو وحزبه الإرهابي سببها.

وتابع مضيفاً:”كل يوم يمر يفضحون فيه أنفسهم أكثر ويثبتون للمواطن الليبي إنهم مجرمون قتلة”.

كما قال إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منح أكثر من فرصة لتوحيد المؤسسات وإعادة الاستقرار للوطن و تجنيب طرابلس والمناطق المحيطة بها ويلات الحرب لكنه أضاع كل الفرص وإرتمى في أحضان المليشيات ويستجدي حالياً هدنة لن يتحصل عليها بحسب تعبيره.