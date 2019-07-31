البرازيل – أعلن نادي بالميراس البرازيلي، تعاقده مع المهاجم المخضرم لويز أدريانو، قادمًا من صفوف سبارتاك موسكو، والمحترف منذ عام 2007 في كرة القدم الأوروبية.

ونشر بطل الدوري البرازيلي عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء “لويز أدريانو المهاجم الجديد لـ(الفيرداو)، مرحبا بك في البطل الأكبر للبرازيل”.

ووفقا لما نشرته قناة (إسبن) البرازيلية، فإن بالميراس حصل على 50% من حقوق اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، الذي تنازل عن بعض حقوقه للعودة إلى بلاده بعد 12 عامًا من اللعب بالخارج.

ووقع المهاجم على عقد مدته 4 أعوام مع بالميراس، الذي يحل ثانيًا في الدوري البرازيلي بفارق نقطتين خلف سانتوس، والمشارك في منافسات بطولة كأس ليبرتادوريس.

وسبق للويز أدريانو المشاركة عدة مرات في مباريات دولية تحت قيادة المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل، تيتي، لكنه غاب عن مونديال روسيا العام الماضي وكذلك بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت مؤخرًا في البرازيل وتوج بها “السيليساو”.

ويعد لويز أدريانو هو سادس هداف برازيلي لدوري أبطال أوروبا برصيد 21 هدفًا، ويأتي خلف نيمار (32) وكاكا (30) وريفالدو (27) وجارديل (25) وإلبير (24) ومتفوقا على رونالدينيو (18) وجونينيو (18) وهالك (17) وروماريو وويليان (16).

المصدر : كووورة