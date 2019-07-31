بلماضي ضمن المرشحين الـ 10 لجائزة أفضل مدرب في العالم

بلماضي ضمن المرشحين الـ 10 لجائزة أفضل مدرب في العالم

سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب للرجال في العالم لعام 2019.

ونشر حساب “الفيفا” الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائمة المرشحين الـ 10 وهم:

1- جمال بلماضي: مدرب الجزائر.

2- ديديه ديشامب: مدرب فرنسا.

3- بيب غوارديولا: مدرب مانشستر سيتي.

4- يورغن كلوب: مدرب ليفربول.

5- ماوريسيو بوكيتينو: مدرب توتنهام.

6- تيتي: مدرب البرازيل.

7- إريك تين هاغ: مدرب أياكس.

8- فرناندو سانتوس: مدرب البرتغال.

9- ريكاردو غاريكا: مدرب بيرو.

10- مارسيلو غالاردو: مدرب ريفر بليت.

وسيعلن عن الفائزين خلال حفل سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية، يوم 23 سبتمبر المقبل.

المصدر: فيفا