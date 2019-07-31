بروكسل – تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو (19 دولة) إلى 7.5 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي، من 7.6 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية ( يوروستات)، الأربعاء، إن معدل البطالة المسجل في منطقة اليورو، الشهر الماضي، هو الأدنى منذ يوليو/ تموز 2008.

وسجل معدل البطالة في منطقة اليورو 8.2 بالمئة في يونيو 2018.

واستقر معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) عند 6.3 بالمئة في الشهر الماضي، وهو نفس المعدل في الشهر السابق عليه، مقابل 6.8 بالمئة في يونيو 2018.

ولا يزال معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي الأدنى منذ يناير/ كانون الثاني 2000.

ويقدر “يوروستات” أن 15.674 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي، بينهم 12.377 مليون في منطقة اليورو، كانوا عاطلين عن العمل في يونيو 2019.

ومقارنة مع مايو 2019، انخفض عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بمقدار 36 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي و45 ألف شخص في منطقة اليورو.

ومقارنة مع يونيو 2018، انخفض عدد العاطلين بمقدار 1.205 مليون في الاتحاد الأوروبي، و1.032 مليون في منطقة اليورو.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

ويضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.

الأناضول