الولايات المتحدة – تعتزم الولايات المتحدة والصين عقد الجولة المقبلة من المحادثات رفيعة المستوى بينهما، في واشنطن سبتمبر/ أيلول المقبل.

وعقد الجانبان الدورة الـ12 من المحادثات في شانغهاي بالصين على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، حسب وكالة أنباء الصين “شينخوا”.

وشارك في المحادثات نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، بالإضافة إلى مسؤولين بارزين من الجانبين.

وعقد الجانبان في شانغهاي محادثات “صريحة وفعالة وبناءة وعميقة بشأن القضايا الرئيسية محل الاهتمام المشترك في مجالي الاقتصاد والتجارة”، وفق الوكالة.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي بقمة مجموعة العشرين التي انعقدت في أوساكا باليابان، على استئناف المحادثات التجارية وتجنب تطبيق رسوم إضافية.

ومنذ 7 يناير/ كانون الثاني 2019، عقد مفاوضون بارزون من البلدين عدة جولات من المحادثات بهدف التوصل لحل للخلافات التجارية بينهما.

ودخل البلدان، في حرب تجارية منذ أكثر من عام، ما أبقى بشكوك من عدم اليقين في الأسواق المالية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

وفرضت الولايات المتحدة، على مراحل، رسومًا على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويًا.