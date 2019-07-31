إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن حيلة جديدة من نادي باريس سان جيرمان للحفاظ على نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يعمل من أجل إبقاء نيمار مع النادي الفرنسي لموسم آخر، مع تقديم وعد بالموافقة على رحيله في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن ليوناردو اجتمع مع ممثلي نيمار، ومن المنتظر أن يعقد جلسة مع اللاعب وجهًا لوجه في الصين خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن ليوناردو يرى أن الحل الجديد مناسب لجميع الأطراف، لأنه من الصعب التوصل إلى اتفاق مع برشلونة أو أي نادٍ آخر بشأن رحيل النجم البرازيلي.

وأكدت أن المدير الرياضي لسان جيرمان، يرى أنه من الصعب أن يقوم النادي الفرنسي باستبدال نيمار بلاعب آخر مميز في الصيف الحالي.

أما نيمار فيرى أن الحل الأخير من جانب سان جيرمان جاء متأخرًا، كما أن اللاعب البرازيلي يصف خروجه من النادي الفرنسي بأنه أمر لا رجعة فيه.

المصدر : كووورة