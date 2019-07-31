ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن الجلسة التي عقدت خلال اليومين الماضيين وتضمنت رؤساء اللجان تركزت على الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي حيث تم تشكيل لجنة مصغرة لتدارس الإحاطة وما جاء فيها من مغالطات للرد عليها بمهنية وحرفية حسب تعبيره.

دبرز زعم خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه في كل الأحوال من خلال القراءة الأولية الإحاطة بها تدليس وإنحياز وعدم المسؤولية في نقل الأخبار حسب قوله.

ورجح أنه سيتم التطرق خلال مراسلتهم الرسمية الموجهه للأمين العام الأمم المتحدة لإنحياز وعدم نزاهة المبعوث الأممي والمطالبة برحيله.

واختتم حديثه قائلاً :”سنرد على الإحاطة بطريقتنا وقد ترتقي للمطالبة بتغيره ورحيله لأن هذه الفكرة تبلورت لدى 130 عضو كون سلامة الشخص غير مرغوب ومنحاز وينقل أخبار كاذبة ويساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، ليس من المعقول أن يتكلم عن التسليح من الخارج وموقفه صامت لأكثر من سنتين على الرغم من معرفته بتقرير الخبراء من الأمم المتحدة ودعم الأسلحة من بعض الدول على الرغم من حظرها”.