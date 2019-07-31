صلاح وميسي ورونالدو ومبابي ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في العالم

صلاح وميسي ورونالدو ومبابي ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في العالم

سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2019.

ونشر حساب “الفيفا” الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائمة المرشحين الـ 10، وهم:

1- محمد صلاح: ليفربول.

2- ليونيل ميسي: برشلونة.

3- كريستيانو رونالدو: يوفنتوس.

4- ساديو ماني: ليفربول.

5- فيرجيل فان ديك: ليفربول.

6- فرينكي دي يونج: برشلونة.

7- ماتياس دي ليخت: يوفنتوس.

8- كيليان مبابي: باريس سان جيرمان.

9- هاري كين: توتنهام.

10- إيدين هازارد: ريال مدريد.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية، يوم 23 سبتمبر المقبل.

المصدر: فيفا