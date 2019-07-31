انجلترا – تغلب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على مضيفه كريستيانسوند النرويجي بهدف دون رد، في مباراة ودية جمعتهما أمس، في إطار التحضير لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2019/2020.

وانتظر فريق “الشياطين الحمر” حتى الدقيقة 90، ليسجل له الإسباني خوان ماتا، هدف الفوز من ركلة جزاء.

وعاش النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، لحظة تاريخية ومؤثرة خلال المباراة، حيث تابع نجله نواه (19 عاما)، وهو يخوض مباراته الاحترافية الأولى، عندما أقحمه مدرب كريستيانسوند في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

المصدر: matchtv.ru