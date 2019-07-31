ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مايحدث في ليبيا الآن ، مشيراً إلى أن هذا المجتمع هو من فرض على الشعب الليبي حكومة من خارج الشرعية وهو من أوصل الأزمة إلى التفاقم.

العقوري علق في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء على حديث سلامة بأن الليبيين يقاتلون نيابة عن دول أخرى ، ؤكداً على أن الليبيين يقاتلون الإرهاب المصدر من هذه الدول الأجنبية.

وأضاف رئيس لجنة الخارجية أن حكومة فائز السراج هي التي تجلب المرتزقة وهي من استخدم الطائرات المسيرة وهذا بشهادة سلامة ، لافتاً إلى أن هذه التصرفات يعاقب عليها القانون الدولي وتعتبر خرقاً للأعراف الدولية والإنسانية لقرارات مجلس الأمن.