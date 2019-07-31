انجلترا – بات الكرواتي ديان لوفرين أقرب إلى الرحيل عن فريقه ليفربول الإنجليزي، من أجل خوض مغامرة جديدة مع نادي روما في الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وأوردت صحيفة “La Gazzetta Dello Sport” الإيطالية، أنه بعد محاولة فاشلة من نادي روما للتوقيع مع المدافع البلجيكي لتوتنهام توبي ألدرفيرد، حول الفريق الإيطالي اهتمامه إلى لوفرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول، يطالب بالحصول على 20 مليون يورو للتخلي عن مدافعه الكرواتي، الذي يمتد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2021.

ويرتبط لوفرين (29 عاما)، الصديق المقرب لنجم روما السابق والحالي لليفربول الدولي المصري محمد صلاح، أيضا بالانتقال إلى نادي ميلان، أحد عمالقة “الكالتشيو”.

وخاض الدولي الكرواتي 18 مباراة في الموسم الماضي مع ليفربول، وسجل هدفا واحدا، وتوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

المصدر: matchtv.ru