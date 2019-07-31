ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط من جديد حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء ، وذلك بسبب إغلاق آخر مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بحقل الشرارة النفطي، الأمر الذي تسبب في توقّف امدادات النفط الخام من الحقل إلى الميناء.

مؤسسة النفط أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أنّ هذا الحادث يعتبر الخرق الأمني الثاني على التوالي الذي يستهدف خطوط الأنابيب في الأيام العشر الأخيرة من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

وأوضحت المؤسسة بأنها قامت بإعلام الشركاء التجاريين بهذه التطورات. حيث قام عدد من موظفي شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة بمحاولة إعادة فتح الصمام ولكن تم إيقافهم من قبل مجموعة مسلحة ، مبينةً بأن المفاوضات جارية حالياً في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وقد صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في هذا الصدد قائلاً : ” إنّ هذا الحادث يدلّ بشكل كبير على هشاشة الوضع الأمني في بلادنا، والاستخفاف بالعواقب الوخيمة لمثل هذه الأفعال المشينة على حياة المواطنين الليبيين. حيث أنّ توقف الإنتاج بأكبر حقل نفطي في ليبيا لن يتسبب فقط في عرقلة امدادات الطاقة لشبكة الكهرباء الوطنية، بل سيحول أيضاً دون القدرة على تمويل الخدمات الأساسية. ولئن كانت هذه المشاكل تمسّ العديد من الليبيين في مختلف المناطق، إلا أنّها أشدّ وطأة على أهالي الجنوب”.

وطالب صنع الله بضرورة تعقّب مرتكبي هذه الأفعال المشينة وملاحقتهم جنائياً، والتمسّك بسيادة القانون ، داعياً إلى تأمين ميزانية تشغيلية كافية لتعزيز إجراءات الأمن الصناعي ومنع تكرّر مثل هذه الأفعال غير المسؤولة.

وقامت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بإبلاغ الشركة العامة للكهرباء بأنّه سيتم تعليق عمليات إمداد النفط الخام لمحطّة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية كنتيجة حتمية لتوقف الإنتاج بحقل الشرارة، علما بأنّه جاري العمل على وضع ترتيبات بديلة من شأنها ضمان استمرار العمليات بالمحطّة.