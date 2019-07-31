انجلترا – كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي توصلت لاتفاق مع نظيرتها في مانشستر يونايتد، لإبرام صفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب شبكة “Sky Sports”، فإن الفريقين اتفقا على إبرام صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها نجم يوفنتوس، الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا إلى مانشستر، على أن ينضم مهاجم “الشياطين الحمر”، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى “اليوفي”.

وأوضحت الشبكة، أن إتمام الصفقة يتوقف على موافقة اللاعبين على بنود عقديهما مع الفريقين.

وغاب لوكاكو (26 عاما)، بسبب إصابة في الكاحل، عن المباريات الودية التي خاضها اليونايتد تحضيرا للموسم المقبل، ضمن جولته الصيفية التي شملت أستراليا، والصين، وسنغافورة.

أما ديبالا (25 عاما)، فلم يلتحق بعد بتدريبات يوفنتوس استعدادا للموسم الجديد، لحصوله على إجازة استثنائية عقب مشاركته مع الأرجنتين في بطولة “كوبا أمريكا” الأخيرة، التي احتل فيها منتخب “التانغو” المركز الثالث.

ويدافع ديبالا عن ألوان يوفنتوس منذ صيف العام 2015، حين انضم إلى صفوفه قادما من باليرمو. وقدم أداء متفاوتا في الموسمين الأخيرين، إذ أنهى موسم 2017-2018 مع 26 هدفا في 46 مباراة في مختلف المسابقات، وموسم 2018-2019 الذي شهد انضمام المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، مع 10 أهداف فقط في 42 مباراة.

المصدر: sports.ru