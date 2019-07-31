‎ ليبيا – إعتبرت ما تعرف بـ”القوة المساندة طرابلس” التابعة لرئاسة أركان الوفاق في بيان لها اليوم الاربعاء بأن “المدعو” غسان سلامة جزء رئيسي من الأزمة الحالية للبلاد ، مبينةً بأنه ولوكان في الاخير خيراً لقام بحل الأزمة في بلاده لبنان حسب تعبيرهم.

القوة المسلحة المشكلة من مجموعة من المدنيين ومنحتهم أركان الوفاق الشرعية لقتال القوات المسلحة في طرابلس أضافت بأن المبعوث الأممي لم يفرق بين الحق والباطل وبين المعتدي والمعتدي عليه أثناء إحاطته أمام مجلس الأمن للوضع في مدينة طرابلس وأنه ذكر بأن هناك متطرفين يحاربون مع قوات الوفاق ، زاعمين بأن ” عملية بركان الغضب ” هي عملية ضد المتطرفين وقطاع الطرق بجميع مسمياتهم .

وقالت المجموعة المسلحة في ختام بيانها إن بقاء غسان سلامة في العاصمة طرابلس هو طعن في ظهور الرجال وخيانة لدماء قتلاهم ، مطالبين جهات الإختصاص التدخل فوراً قبل فوات الأوان في اشارة منهم لإخراج المبعوث الاممي من طرابلس .