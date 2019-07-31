ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق خلال الاجتماع الذي عقده مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جوشوا هاريس الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وإشادته بالخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق فيمّ يخص برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتأكيده استمرار التعاون بين البلدين.

كما استعرض خلال الاجتماع وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للرئاسي الجهود التي تبذل في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه على كامل التراب الليبي.

وتطرق معيتيق والقائم بالأعمال إلى آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات ماوصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، وأضافت إدارة التواصل والاعلام بأن هارس أكد أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكري.