ليبيا – عقب تسلمه مذكرة إحتجاج من قبل فائز السراج ، شن وزير شؤون الشهداء والجرحى في حكومة الوفاق ، مهند يونس ، هجوماً لاذعاً على المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بسبب إحاطته الأخيرة التي وُصفت بالمتوازنة .

وقال يونس ، الأربعاء ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن افادة سلامة امام مجلس الامن مليئة بما أسماها ” المغالطات والكذب ” وبأنه حاول من خلالها إيجاد ما إعتبره هذا الوزير “ مخرجاً للمجرم حفتر ” .

‏وأضاف : ” افادة سلامة توضح انحيازه التام لحفتر و تأييده للعدوان على طرابلس‏ وهي مدفوعة الثمن تنبعث منها رائحة الفساد ” وذلك على حد زعمه .

وختم يونس الذي كان وزيراً للحكم المحلي في حكومة خليفة الغويل الإسلامية الموازية قائلاً :” لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات واحرار ليبيا سيكون ردهم في الميدان ” في إشارة منه لسلامة .

وخلال ترشحه لشغل هذا المنصب في حكومة الوفاق عقب رحيل الحكومة الموازية قدم يونس شهادة تحرج جامعية إتضح لاحقاً بأنها مزورة وبأنه لم يتمم تعليمه الجامعي ولم يتحصل على الشهادة المزعومة أصلاً ، وفقاً لما أفادت به كلية القانون في جامعة طرابلس .

يشار إلى أن وسائل إعلام وشخصيات محسوبة على حكومة الوفاق وعلى تيار الإسلام السياسي بمختلف أجنحته قد شنت ولازالت حملة شعواء على سلامة بسبب إحاطاته التي وُصفت بالمتوازنة وقد إنتقد فيها كل الأطراف على حد سواء .

فقد أدان سلامة قصف المشافي الميدانية الذي يُتهم به الجيش وأكد في المقابل أن الجماعات المسلحة التابعة للرئاسي لازالت تختطف المسؤولين بغرض الفدية ، وأكد إستخدام المرتزقة دون أي يحدد طرف ما ، وتحدث عن وصول دعم عسكري يرى بأنه غير مشروع ولكل الأطراف وهو ما أثار حفيظة التيار الليبي الموالي لتركيا ودفع بالسراج بالتصريح لوكالة سبوتنيك الروسية بحصولهم على الدعم بطريقة يرى بأنها مشروعة من قبل دول صديقة ، وإن لم يسمها ، فالنظام التركي قطعاً على رأسها .

المرصد – متابعات