إسرائيل – وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، على بناء 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية، في مقابل بناء 700 منزل لفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية المحتلة خاضع لسيطرتها الكاملة.

وأكد مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على ذلك الثلاثاء قبيل زيارة متوقعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إنه “من النادر” أن تمنح إسرائيل موافقات على قيام الفلسطينيين بالبناء في المنطقة “ج”، مشيرة إلى “أن هذه الخطوة ستسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حال تطبيقها، بأن يقول إنه يبذل جهدا لصالح خطة كوشنر، رغم أن هذه الخطة صغيرة جدا بالمقارنة مع المستوطنات الجديدة التي يجري النظر فيها”.

وتشكل المناطق “ج” أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة التي يفترض أن تشكل في إطار حل الدولتين، جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وفيما لم تعرف بعد تفاصيل زيارة كوشنر المتوقعة هذا الأسبوع، تجدر الإشارة إلى أنه كان قد صرح في وقت سابق، بأن خطته لن تشمل حل الدولتين “لأن ذلك يعني شيئا للإسرائيليين وشيئا آخر للفلسطينيين”.

المصدر: “أ ف ب”