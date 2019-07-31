مصر – تستعد شركة “فوتون” الصينية لإمداد مصر بالأوتوبيس الكهربائي، حيث تم التعاقد على تصنيعه في مصر، بالتعاون مع مصنع 200 الحربي التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وعرضت شركة “فوتون” الصينية إمكانيات ومواصفات الأوتوبيس، خلال استقبالها من جانب وزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار، كما تم طرح منظومة تشغيل الأوتوبيسات الكهربائية بمدينة بكين لنقل هذه التجربة إلى المدن المصرية، حيث أكدت الشركة على أنها تعمل حاليا على توريد أحدث الأوتوبيسات الكهربائية وبما يتناسب مع ظروف التشغيل والعوامل البيئية بمصر.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، أن تصنيع هذه المركبات الكهربائية يأتي في إطار خطة الحكومة لدعم منظومة النقل وتحديث أسطول الهيئة العامة للنقل العام من أجل القضاء على ظاهرة الازدحام، وتخفيف الضغط المروري بشوارع العاصمة والمدن الكبرى.

كما استعرض مسؤولو شركة “فوتون” ما تم تنفيذه من إجراءات قامت بها الشركة بعد توقيع عقود التعاون خلال شهر أبريل الماضي حيث قام وفد صيني بزيارة (مصنع 200 الحربي) خلال شهر يونيو الماضي للإشراف على بدء تجهيز خطوط الإنتاج اللازمة لتصنيع الأوتوبيسات الكهربائية، كما سيتم تدريب عدد من المهندسين والفنيين بمقر الشركة في الصين شهر أكتوبر القادم.

وأشارت الشركة إلى أنه تم البدء في تصنيع أتوبيسين سيصلان إلى مصر نهاية سبتمبر 2019 للاستخدام التجريبي لهما بالقاهرة، ثم تصل باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى بعدد (48) أوتوبيسا إلى المصنع المصري خلال شهر ديسمبر 2019.

المصدر: RT