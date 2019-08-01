الكويت – ارتفعت أرباح البنوك المحلية المدرجة في بورصة الكويت، بنسبة 8.4 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول 2019.

وبحسب مسح للأناضول، استند على إفصاحات 10 بنوك كويتية مُدرجة بالبورصة، بلغ صافي الأرباح 493.6 مليون دينار (1.62 مليار دولار) خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت أرباح البنوك الكويتية المدرجة بلغت 455.4 مليون دينار (1.5 مليار دولار) في النصف الأول 2018.

وبحسب المسح، استحوذ بنك الكويت الوطني (أكبر بنك بالبلاد) على نسبة 42.3 بالمائة من إجمالي الأرباح المحققة، خلال فترة النصف الأول، مسجلاً 209 ملايين دينار (688.5 مليون دولار)، بزيادة 12.5 بالمائة على أساس سنوي.

وكانت أرباح البنوك المدرجة ببورصة الكويت، ارتفعت بنسبة 20 بالمائة خلال 2018، إلى 3.9 مليار دولار، مقابل 3.27 مليار دولار بالعام السابق له.

ويبلغ عدد المصارف العاملة في الكويت 23 مصرفا، تشمل 11 مصرفا كويتيا و12 مصرفاً مشتركاً وأجنبياً.

ويصل إجمالي أصول البنوك الكويتية نحو 67.4 مليار دينار (222 مليار دولار) بنهاية مايو/أيار 2019، بحسب بيانات بنك الكويت المركزي.

ويبلغ عدد قطاعات البورصة الكويتية 11 قطاعا، يتصدرها الخدمات المالية بـ 43 شركة، يليه العقارات 38 شركة، ثم الصناعة بـ 29 شركة.

وبورصة الكويت، تعتبر رابع أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية بعد السعودية وقطر والإمارات.\

الأناضول